Вучич заявил, что Сербия не будет инструментом обхода санкций ЕС

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербия не станет инструментом для обхода санкций Евросоюза, введенных против России, заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели. Как передает RTS, Белград уже пресекал подобные попытки.

Мы реагировали на случаи реэкспорта некоторых товаров, и наши государственные органы задерживали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации, — сказал Вучич.

Таким образом президент Сербии ответил на слова Вархели о том, что Белграду следует «гармонизировать» внешнюю политику с Брюсселем. Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация на Украине влияет на процесс присоединения республики к Союзу. В то же время он отметил, что ЕС видит в Сербии сильного союзника.

Президент Сербии заявил, что полностью понимает критику в адрес гармонизации нашей внешней политики с европейской.

Ранее премьер-министр республики Ана Брнабич заявила, что Брюссель рекомендовал руководству страны признать независимость Косово и ввести санкции в отношении РФ ради возможности однажды вступить в Евросоюз. Она указала на противоречивость этих требований, так как Сербию призывают отказаться от собственных территорий, но также хотят, чтобы Белград осудил Москву за действия на Украине.