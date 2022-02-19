Вучич заявил, что ожидает приёма Косово в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что 2022 году самопровозглашённую республику Косово попытаются принять в НАТО. Это позволит заставить признать её независимость всеми странами-членами Евросоюза. Словам сербского лидера приводит агентство Tanjug.

Ожидаю, что через полгода кому-то придет в голову принять Косово в НАТО и тем самым вынудить эти четыре страны (Грецию, Словакию, Румынию, Испанию) признать независимость Косово, и так нас поставить перед свершившимся фактом. Даже если это произойдет, наш ответ будет — хорошо вы признали, но мы нет, — заявил Вучич.

Власти Косово 17 февраля торжественно отметили очередную годовщину самопровозглашённой в 2008 году независимости. В праздничном параде участвовали полиция и военизированные Силы безопасности Косово (СБК).

Согласно резолюции 1244 Собета безопасности ООН, Косово не имет собственной армии. При этом власти в Приштине при материальной поддержке со стороын НАТО модернизируют о обучают легковооружённых СБК, чтобы в дальнейшем транфсформировать их в полноценные вооружённые силы. Это вызывает протесты властей Сербии.

Замминистра СБК Агим Чеку сообщил, что создааемая в регионе армия будет иметь в том числе собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но «только для обороны».

Контингент СБК в 2021 году участвовал в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.

Независимость Косово в одностороннем порядке провозгласили 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признаю в качестве самостоятельного госдуарства Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.