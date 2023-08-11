Вучич: Запад всеми силами не победит Россию на украинском поле боя

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Александр Вучич

Коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV. При этом, по его мнению, вряд ли и РФ не сможет получить желаемое в военном и политическом смысле.

Всеми силами Запад не сможет победить Россию на поле боя. Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя, и особенно не уверен в том, что может получить в политическом плане. Поэтому было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие, — подчеркнул сербский президент.

Вучич уточнил, что внимательно наблюдает за инициативами со стороны арабских стран о переговорах России и Украины. Он считает, что перемирие выгодно и президенту США Джо Байдену, «который хочет получить второй мандат». По словам сербского лидера, если бы хозяин Белого дома помог в остановке военной части украинского конфликта, мир стал бы ему благодарен. На планете расцвела бы экономика, начали бы расти зарплаты и пенсии, а цены на энергоносители рухнули бы. Все бы было иначе, считает Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что Белград не готов вводить санкции в отношении России из-за своих моральных принципов. Александр Вучич также отметил, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему территориальной целостности разных государств, и подчеркнул, что его страна самостоятельна в выборе политики.