Вучич выразил надежду на выгодные цены на российский газ

Президент Сербии Александр Вучич ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны европы. Об этом сообщил в эфире TV Pink. По его признанию, цены на нефть «разоряют» страну.

Действующий договор между «Србиягаз» и «Газпромом» истекает 31 мая. Он предусматривал поставки 6 мл кубометров газа в сутки по $270 за тысячу кубометров. По информации властей Сербии, следующий контракт с российской сторонй планируется подписать сроком на 10 лет.

Какой бы договор мы ни подписали, уверен, что он будет лучше, чем платят все европейские страны. Это, в любом случае, не будет бесплатно или как сейчас, потому что мы до сих пор имели расчет цены газа по нефтяной формуле, но нефть была относительно дешева. Сейчас получим от 70% до 80% расчета по нефтяной формуле. Нефть сильно подорожала, сегодня, даже если бы имели только нефтяную формулу, то цена была бы от 450 до 619 долларов за 1 тысячу кубометров газа, — заявил Вучич.

Он также несколько раз повторил, что цена нефти «разоряет» Сербию.

Мы отказались от 20% акцизов, чтобы цена нефти была пристойной, но и она недостаточно низкая. В США с $3,7 галлон поднялся на $5,9, — отметил Вучич.

Ранее гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что у Сербии при отказе от российского газа есть только один выход — переход на дрова, однако в Европе уже нет такого количества лесов. Он отметил, что Евросоюз не решит газовый вопрос в одиночку, поскольку США могут поставить лишь 15 млрд кубометров из необходимых 250 млрд.