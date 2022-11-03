Вучич: все знают, кто устроил взрывы на «Северных потоках», но молчат

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Все политики мира знают, кто устроил взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», но прикидываются слабоумными, чтобы не навредить интересам своих стран, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, если подобный прецедент произойдет на «Балканском потоке», жители страны это переживут, поскольку Сербия смогла накопить 667 миллионов кубометров газа, передает Blic.

В настоящее время у нас есть 667 миллионов кубометров газа на наших четырех складах, одном собственном и трех арендованных. Если завтра отрежут, или сделают диверсию, то снова прикинутся слабоумными, хотя всем им известно, кто проводил диверсии в Прибалтике. Мы все прикидываемся глупыми, чтобы не навредить интересам страны, нам бы выжить, а насчет других не знаю, — сказал Вучич.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что специалистов от «Газпрома» допустили до обследования мест взрывов на трубопроводах. Они уже обнаружили соответствующие повреждения.