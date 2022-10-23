Вучич усомнился в скором завершении конфликта на востоке Европы

Фото: Министерство обороны Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидать скоро завершения конфликта на востоке Европы не следует. В настоящее время способа его прекратить практически нет, сказал он в эфире Tanjug.

Мы впервые выбираем правительство [в ситуации], когда знаем, что вокруг нас военное положение, когда вам ясно, что эта война не закончится быстро. Практически не существует способа, чтобы этот конфликт закончился, — заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что каждая сторона конфликта желает поражения другой, а слово «компромисс» стало «некрасивым» и «запрещенным». Президент добавил, что решать проблемы Украины должны те, кто их создал. Он также предупредил, что затягивание кризиса может оказаться губительным для Европы.

В сентябре Вучич заявлял, что «геополитическая ситуация идет в канаву», мир движется к большому конфликту. При этом напомнил, что предупреждал об этом неоднократно, но в Генассамблее ООН его сочли сумасшедшим.