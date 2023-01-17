Вучич усомнился, что Сербия поддержит санкции против России

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия вряд ли в ближайшее время поддержит санкции Запада против России, заявил в эфире TV Happy президента страны Александр Вучич. По его словам, Сербия уже выдержала более 100 дней давления в связи с этим вопросом.

Мы выдержали более 100 дней, и я не уверен, что будем их вводить», — отметил он, напомнив, что Сербия и сама страдала от санкций в 1990-х годах. «Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского, а что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что должны сносить памятники? — задался вопросом президент.

По словам Вучича он с самого начала был против санкций, хотя в парламенте некоторое время назад стали появляться голоса в поддержку ограничений для России.

В середине декабря Вучич заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Глава государства обратился к сербам и албанцам в Косово и Метохии с просьбой сделать все возможное для сохранения мира.

В начале января Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание Косово. В приведенном списке оказались Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Сербский лидер напомнил, что 106 стран не признают независимость Косово.