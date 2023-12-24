Вучич срочно обратится к нации на фоне штурма администрации Белграда

Фото: IMAGO/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал срочное обращение к нации. Это связано с тем, что проевропейские граждане пытаются ворваться в здание администрации Белграда, передает портал Kurir.

Лидер выступит в 20:00 (22:00 мск). Протесты охватили сербскую столицу после победы Вучича на выборах президента. Демонстранты штурмуют парламент.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами выборов, прошедших в стране 17 декабря, окружили здание скупщины (администрации) Белграда и попытались проникнуть внутрь. Митингующие сторонники блока «Сербия против насилия» при помощи флагштоков выломали дверь, а также разбили окно и начали забрасывать внутрь здания камни и пивные банки. Одновременно они уничтожают камеры видеонаблюдения. Также участники беспорядков начали жечь фаеры.

До этого протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана после слов Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивают антиправительственные лозунги, используют громкоговорители, свистки и дудки. На улице установлена импровизированная сцена, звучит музыка.

Неделю назад в Сербии прошли парламентские выборы, победу в которых одержала коалиция президента Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде начались масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования.