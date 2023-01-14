Вучич сравнил премьера Косово с Зеленским

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Премьер Косова Альбин Курти хочет представить автономный сербский край частью НАТО, а себя — новым Владимиром Зеленским, украинским президентом, заявил сербский лидер Александар Вучич, передает ТАСС. По его мнению, Курти также пытается выставить сербского президента в роли «маленького Владимира Путина».

Не знал, что Курти теперь уже и НАТО, но если он считает себя частью НАТО, то я скажу ему только, что у Сербии свои границы, установленные уставом ООН и резолюцией 1244. Это еще одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как маленького Путина и так далее. Я не обращаю внимания на это, я наслушался глупостей за последний год сколько угодно, — сказал Вучич.

В середине декабря Вучич заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Глава государства обратился к сербам и албанцам в Косово и Метохии с просьбой сделать все возможное для сохранения мира. Вучич добавил, что сегодня, вероятно, самый тяжелый вечер в его истории.