Вучич созвал срочное заседание Совета нацбезопасности

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности страны, сообщает телеканал Pink TV. Это связано с беспорядками, произошедшими в центре Белграда.

По данным ТАСС, в настоящее время площадь перед зданием городской администрации зачищена от участников протестов. Туда приехали несколько десятков автомобилей с полицейскими. На место происшествия также прибыл министр внутренних дел страны Братислав Гашич.

Ранее Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что на улицы вышло около 2,5 тысячи человек. При этом, по его словам, попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией. Согласно заверениям президента, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. Вучич также рассказал, что иностранные спецслужбы заблаговременно предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.

17 декабря в республике прошли парламентские выборы, на которых победу одержала коалиция президента Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде начались масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования.