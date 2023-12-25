Вучич сообщил о пострадавших при беспорядках в Белграде полицейских Вучич: двое полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Белграде

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Двое полицейских получили серьезные травмы в ходе беспорядков перед администрацией Белграда, 35 протестующих задержаны, сообщил в интервью телеканалу Pink TV президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что задержания будут продолжаться ночью и утром и настигнут участников противоправных выступлений, где бы те ни скрывались.

У нас два тяжело пострадавших полицейских и несколько — легко травмированных или с неустановленными пока травмами. В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека. <...> Задержано свыше 35 хулиганов, и акция продолжается, — сказал Вучич.

Ранее Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что на улицы вышло около 2,5 тысячи человек. Согласно заверениям президента, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. Вучич также рассказал, что иностранные спецслужбы заблаговременно предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.

Масштабные митинги оппозиции начались в стране после выборов 17 декабря, когда победу одержала коалиция главы государства, набравшая 47,36% голосов. Несогласные результатами требуют отменить итоги выборов. 24 декабря протестующие попытались проникнуть в здание администрации сербской столицы, но были разогнаны полицейским спецназом, применившим в том числе слезоточивый газ.