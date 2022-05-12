Вучич сообщил, когда Косово подаст заявку на членство в Совете Европы Президент Сербии Вучич: Косово 12 мая подаст заявку на членство в Совете Европы

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В четверг, 12 мая, власти самопровозглашённой республики Косово подадут заявку на членство в Совете Европы. Такими данными поделился с журналистами президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости. По мнению политика, этот шаг является нарушением всех норм международного права.

Сегодня вечером на встрече госпожа Гервала (глава МИД Косово — прим. NEWS.ru) подтвердила, что они завтра подадут заявку на членство так называемого Косово в Совете Европы. Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244, — сказал Вучич.

Президент Сербии 11 мая находился в Брюсселе на неформальной встрече лидеров Западных Балкан с руководством Евросоюза.

Ранее Вучич заявил, что страна продолжит курс на вступление в ЕС, несмотря на нежелание многих жителей страны. Сербский лидер добавил, что товарооборот страны с Евросоюзом составляет выше 60% около $30 млрд. Вучич уже выражал обеспокоенность нежеланием сербов вступать в ЕС. Причину таких настроений он объяснил тем, что ЕС требует от людей признать независимость Косово. Многим это надоело, так как они видят совершенно другой подход западных держав к Украине.