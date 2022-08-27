Вучич сообщил, что семь стран отозвали признание Косово

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что в его сейфе хранятся семь дипломатических нот, направленных на отзыв независимости самопровозглашенного Косово, сообщает ТАСС. Во время телеобращения к сербам глава государства пригрозил опубликовать эти документы в том случае, если Приштина осмелится еще раз вступить в международные организации. 12 мая власти Косово подали заявку на вступление в Евросовет.

В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи, — заявил Вучич.

Независимость Косово признали около 100 стран, включая США и ряд европейских держав. Россия, наряду с Китаем и Индией, не признала государственной независимости региона.

Ранее Вучич по итогам встречи с представителями ЕС и США заявил, что на данный момент не удалось достичь компромисса по отказу Приштины пускать в Косово автомобили с сербскими номерами. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

До этого премьер Косово Альбин Курти заявил, что власти самопровозглашенной республики больше не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами. По его словам, 1 сентября, когда будет введен запрет, будет «тихим обычным днем». Если ситуация обострится, то полиция и миротворческие силы НАТО сумеют прекратить конфликт.