Вучич: Сербия никогда не вступит в НАТО

Сербия никогда не станет членом НАТО или какого-либо другого блока, а сохранит военный нейтралитет и будет развивать свои отношения с Россией и Китаем. Об этом президент республики Александр Вучич заявил на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщает ТАСС. Тем не менее он отметил, что страна будет следовать европейскому пути развития.

Тем, кто говорит, что никогда не знаешь, вступим ли мы в НАТО, я заявляю, что народ Сербии не вступит в НАТО, — сказал он.

По словам Вучича, сербы любят свой военный нейтралитет, свою армию и хотят сами защищать «своё небо».

Он добавил, что страна останется верна своему внешнеполитическому курсу, который предусматривает вступление в Евросоюз. При этом Сербия сохранит и будет развивать дружественные отношения с Россией и Китаем, а также настроена на развитие связей с США.

Ранее канцлер германии Олаф Шольц призвал активно форсировать расширение ЕС и включение в его состав стран Западных Балкан, в число которых входит и Сербия. Несколько лет назад в Еврокомиссии прогнозировали, что республика может стать членом сообщества к 2025 году.