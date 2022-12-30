Вучич: Сербия избежала катастрофы с НАТО в ходе конфликта в Косово

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Сербии удалось избежать крупного конфликта в Косово и Метохии, который мог бы закончиться катастрофой с НАТО, заявил президент сербского государства Александр Вучич, передает ТАСС. Ранее он призвал сербов, живущих в Косово и Метохии, демонтировать баррикады на контрольно-пропускных пунктах.

Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент, — сказал Вучич.

Ранее стало известно, что сербское население на севере Косово и Метохии 29 декабря начало разбирать баррикады. Полностью разобрана баррикада на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию — «Мердаре». Также начался разбор баррикад в других ключевых районах края.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. К КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.