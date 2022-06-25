Вучич: Сербия будет искать альтернативу российской нефти Президент Сербии Вучич: Белград будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций Запада

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций на поставки углеводородов танкерами из РФ, заявил президент страны Александр Вучич в ходе обращения к кабмину, пишет агентство BIZ. Он напомнил, что нефть из России в республику может поступать только по остановившему свою работу Адриатическому нефтепроводу JANAF из Хорватии, куда она доставлялась по морю.

Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, — сказал Вучич.

По его словам, тяжелая ситуация обусловлена еще и тем, что две крупные компании страны перестали импортировать дизель и бензин, потому что им стало это невыгодно, а местные НПЗ уже перегружены.

Ранее сербский лидер заявил, что с 1 ноября 2022 года Белград не сможет импортировать нефть из России из-за шестого пакета санкций Евросоюза. При этом он подчеркнул, что углеводороды крайне необходимы для тепло- и энергоснабжения страны.

В конце марта оператор хорватского нефтепровода JANAF сообщил о приостановке с середины мая на неопределенный срок прокачки нефти для «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), являющейся крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком черного золота в стране. Известно, что доля «Газпромнефти» в НИС составляет 65,15%.