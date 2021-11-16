Вучич рассказал, сколько российского газа попросит у Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен договориться с российским лидером Владимиром Путиным о ежегодных поставках 3 млрд кубометров газа сроком на десять лет. Также придётся договариваться и о цене, отметил политик в эфире TV Happy.

Вучич рассказал , что поездка в Москву у него запланирована на 24 ноября, а 25 ноября он ожидает встречи с Путиным.

Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по 3–4 млн кубометров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии, — пояснил сербский президент.

Он указал, что в сутки только на ТЭЦ Нови-Сад уходит 1,8 млн кубометров. В Сербии возросло потребление газа, в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 млн кубометров, а теперь остался 161 млн кубометров.

Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объёмы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год, — подчеркнул Вучич.

В настоящее время Сербия получает российский газ по $270 за 1000 кубометров, контракт истекает в конце 2021 года.

Ранее стало известно, что Александр Вучич рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Он надеется, что сторонам удастся найти решение некоторых проблем, касающихся цены газа и его количества. Сербии нужен всё больший объём, поскольку экономика страны растёт быстрее всего в Европе, подчеркнул Вучич.