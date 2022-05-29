Вучич рассказал о трехкратном снижении стоимости газа из России для Сербии

Александр Вучич / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о благоприятной цене за газ из РФ, передаёт РИА Новости. По его словам, стоимость топлива для Сербии будет значительно ниже средней рыночной, примерно в три раза — $340–350 за тысячу кубометров.

Действующий договор между «Сербиягазом» и «Газпромом» истекает 31 мая. Он предусматривал поставки 6 мл кубометров газа в сутки по $270 за тысячу кубометров. С 1 января 2021 года газ в Сербию поступает по морскому газопроводу «Турецкий поток» и болгарскому ответвлению «Балканский поток».

Так что если на бирже TTF цена газа около $960 за тысячу кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тысячи, а может, и до 4 тысяч за тысячу кубометров, то при нынешней цене будем получать около $340–350 за тысячу кубометров, — сказал Вучич журналистам.

Он добавил, что предстоит обсудить с «Газпромом» детали соглашения.

Лидер Сербии подчеркнул, что для расчета цены газа будет применяться исключительно нефтяная формула и договор «будет составлен на три года».

Ранее Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Белград не готов вводить санкции против Москвы в нынешних реалиях и не станет этого делать как можно дольше. Однако он добавил, что ситуация все же может измениться.