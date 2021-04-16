Вучич отметил роль российского «Панциря» в боеспособности армии Сербии

https://static.news.ru/photo/7e5e5136-9f7d-11eb-8803-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский комплекс ПВО «Панцирь С-1» значительно укрепил боеспособность сербских вооружённых сил. Об этом он рассказал после учений МВД и Минобороны «Ответ 2021».

Вы видели, как стреляет «Панцирь С-1», это 5 тыс. пуль в минуту, которые рушат горы. «Панцирь С-1» — огромное усиление армии Сербии, — цитирует ТАСС сербского президента.

Он также отметил, важность использования в учениях вертолётов российского производства Ми-35М. Ранее Вучич неоднократно подчёркивал, что боеспособность сербской армии значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Москвы и Белграда.

Россия с 2018 по 2020 год передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолёта Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолёта Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1». Планируются поставки в Сербию 30 танков Т-72 и 20 БРДМ-2.

Как сообщал NEWS.ru, под Белградом в аварию попал грузовик, перевозящий ракеты для российского ЗРПК «Панцирь-С1». ЧП случилось на объездной дороге. По неизвестным причинам военная машина съехала с шоссе и перевернулась.