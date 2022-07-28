Вучич рассказал о «кровоточащем» бюджете Сербии Вучич заявил, что ближайшие восемь месяцев Сербия проживет при чрезвычайном положении

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Александр Вучич

Президент Александр Вучич заявил, что до конца марта 2023 года страна будет жить фактически в режиме чрезвычайного положения. Вводить его не будут, но мера необходима из-за глобального кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием, отметил он в эфире TV Pink.

На днях начинается август. До конца марта для нас в государстве чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить, — сказал сербский президент.

Он добавил, что новый режим начнет действовать с 1 августа, поскольку бюджет республики «кровоточит». Властям необходимо покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении и социальной сфере, а также остальные расходы.

Вучич объяснил, что из всего объема газа, необходимого стране, один миллиард кубометров приходится покупать по рыночной цене.

На это мы выделили 560 миллионов евро. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько государство «кровоточит», насколько это трудно, — подчеркнул Вучич.

Ранее стало известно, что Александр Вучич заявил: с 1 ноября 2022 года Белград не сможет импортировать нефть из России из-за шестого пакета санкций Евросоюза. Он уточнил, что по действующей схеме российские углеводороды доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу JANAF на переработку.