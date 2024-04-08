Вучич раскрыл смысл своих слов о нависшей над Сербией угрозе Вучич: перед Сербией стоят вызовы в связи с приемом Косово в Совет Европы

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл смысл своего предупреждения, что его страна «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами». Он пояснил, что речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме частично признанной республики Косово в Совет Европы, передает «Коммерсант».

По словам главы государства, это может привести к ликвидации Республики Сербской и требованию от Сербии выплаты репараций. Он призвал руководство Сербии создать «координационные группы», чтобы противодействовать этим угрозам. Сам Вучич собирается провести «стратегические переговоры» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и посетить Нью-Йорк, чтобы пролоббировать голосование против резолюции о геноциде.

Ранее, 27 марта, Вучич заявил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Политик тогда не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны, однако уточнил, что «будет тяжело, как никогда тяжело». Кроме того, политик сообщил, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации.

До этого сербский лидер выразил мнение, что в сложившихся условиях нельзя исключать отправку западными странами своих войск в зону боевых действий на Украине. Он добавил, что Сербии необходимо найти самое лучшее решение в ситуации, когда положение дел будет становиться все хуже повсеместно. Вучич призвал граждан объединиться для защиты страны, а также оказать помощь сербам в Косово.