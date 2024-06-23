Вучич предупредил сербов о тяжелом периоде Вучич: Сербия должна быть готова к тяжелому периоду в Европе и мире

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия должна быть готова к тяжелому периоду в Европе и мире, который наступит до конца этого года, заявил президент страны Александар Вучич в День МВД. Глава государства подчеркнул, что в условиях отсутствия стабильности и безопасности нужно планировать будущие шаги, говорится на сайте сербского лидера.

Я знаю, что будет происходить в мире. Я знаю, что ситуация и у нас будет намного более сложной, поэтому важно сохранить и обеспечить все резервы, которые есть, и подготовиться к этому периоду. Как бы тяжело ни было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна находиться в безопасности, — отметил Вучич.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что последствия ввода войск НАТО на Украину могут быть крайне тяжелыми для Европы. Россия не будет вести СВО против Европы — начнется полномасштабная война, подчеркнул эксперт. Он также задался вопросом, понимают ли в НАТО, что Россия «так может накрыть войска» Альянса, что от них «и следа не останется».

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности к широкому международному сотрудничеству по вопросам безопасности в Евразии, включая ЕС и НАТО. Глава государства уточнил, что такое обсуждение возможно при согласии всех сторон.