Вучич призвал сербов не трогать сотрудников НАТО и ЕС в Косово Президент Вучич призвал сербов не трогать персонал миссий НАТО и ЕС в Косово

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Сербам, живущим в Косово и Метохии, следует избегать конфликтов с представителями миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения, выступая по итогам заседания Совета безопасности. Он также отметил, что, по данным сербских спецслужб, косово-албанские силы могут совершить провокацию, напав на сотрудников международных миссий.

Чтобы никто не трогал персонал KFOR и EULEX, это очень важное сообщение. Призываем к миру, призываем к разговору, чтобы косово-албанские власти выпустили на свободу невиновного человека, которого задержали, — сказал Вучич.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич в экстренном порядке созвал национальный Совет безопасности после угроз властей Косово силой убрать баррикады на севере республики. К таким действиям призвал контингент НАТО KFOR премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. Он также призвал гарантировать свободу передвижения в регионе.

10 декабря на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.