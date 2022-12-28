Вучич призвал сербов из Косово и Метохии демонтировать баррикады

Фото: kremlin

Александар Вучич

Сербский лидер Александар Вучич призвал соотечественников в Косово и Метохии демонтировать баррикады, сообщил пресс-секретарь сербского правительства Петар Петкович, передает ТАСС. Он отметил, что Белград вскоре получит гарантии безопасности сербского населения в регионе.

Вучич предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим в связи с гарантиями, и попросил наших сербов покинуть баррикады, — сказал Петкович.

Ранее спецназ косовской полиции обстрелял сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного сербского края Косово и Метохии. Информации о жертвах не поступало. По данным СМИ, столкновения около баррикад произошли 25 декабря в 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток. Вучич после инцидента провел консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженных сил страны.

27 декабря посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косово накаляется и развивается по очень опасному сценарию. Он добавил, что в любой момент может произойти провокация.