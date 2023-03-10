Вучич признал, что сербское оружие может оказаться в горячих точках Вучич: запреты не помешают сербскому оружию оказаться в горячих точках

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти и компании страны не отправляли оружие на Украину или в Россию. При этом он признал, что произведенные боеприпасы регулярно оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Его слова прозвучали в эфире TV Happy.

Какие бы боеприпасы вы не поставляли куда-либо, они все равно окажутся в Сирии или в какой-нибудь Мали на одной из сторон. Мы соблюдаем все международные законы, ни одну норму не нарушили, это называется конечный пользователь — end user, — и все чисто как слеза, — подчеркнул Вучич.

Он отметил, что если оружие экспортируется в арабские страны, то в дальнейшем оно может оказаться в России, а в случае экспорта в Испанию, США или Турцию «это может оказаться на любой из сторон». При этом Вучич объяснил, что отказываться от оружейного экспорта Сербия не может, поскольку «экономика должна развиваться».

Ранее СМИ сообщили о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич направил запрос, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-миллиметровых боеприпасов для РСЗО в Турцию, несмотря на то что турецкая сторона производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине.

Министр обороны Милош Вучевич назвал происходящее бизнесом и отметил, что Сербия не отвечает за то, каким образом будут распоряжаться ее оружием.

При этом представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Белграда выступить с официальной позицией по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.