Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили европейские политики. Он также отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Белград. Слова Вучича приводит ТАСС.

Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, — заявил Вучич.

Он также отметил, что не исключает своего ухода в отставку, если это «поможет спасти страну».

Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент, — сказал политик.

Ранее Вучич в интервью Bloomberg отказался признавать Крым и Донбасс российскими территориями. По его словам, он никогда не поддержит решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине.

При этом президент Сербии высказал благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта в крае. Также позитивные высказывания сербский лидер направил в адрес Китая и Индии.