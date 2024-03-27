Вучич предупредил, что Сербия находится под угрозой Вучич: над Сербией нависла угроза национальным интересам

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Александр Вучич

В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, заявил президент страны Александр Вучич на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны.

Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело, — написал он.

Ранее Вучич сообщил, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации. Западная коалиция делает все, чтобы одержать победу над Россией и ее президентом Владимиром Путиным, что является безумием, констатировал он. В связи с этим сербский президент совместно с министром обороны страны Милошем Вучевичем осмотрел новые военные разработки и призвал наращивать производство беспилотников, указал на необходимость увеличения производства вооружений.

Также сербский лидер заявлял, что в сложившихся условиях нельзя исключать отправку западными странами своих войск в зону боевых действий на Украине. Он добавил, что Сербии необходимо найти самое лучшее решение в ситуации, когда положение дел будет становиться все хуже повсеместно. Вучич рекомендовал гражданам объединиться для защиты страны, а также оказать помощь сербам в Косово.