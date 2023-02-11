Вучич предсказал усиление боевых действий на Украине Вучич: интенсивность боевых действий на Украине усилится в ближайшие полгода

Фото: Министерство обороны РФ

На Украине в ближайшие полгода произойдет усиление интенсивности боевых действий. Такое мнение в эфире телеканала TV Prva высказал президент Сербии Александр Вучич. Он также предрек «пугающее давление» по Косово, которое Запад начнет оказывать на Белград.

Боевые действия будут намного сильнее, несмотря на то, что они уже очень, очень интенсивные. Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии, — сказал сербский лидер.

Он отметил, что еще 4–5 месяцев назад казалось, что Украина побеждает при поддержке Запада, но «сейчас уже не так однозначно» и в иностранной прессе стали появляться публикации, допускающие вероятность проигрыша Киева.

По мнению Вучича, в настоящее время сложилась позиция коллективного Запада с одной стороны и «единство русского народа после заявленной отправки немецких танков» — с другой.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. В частности, о своей готовности в оказании военной помощи заявляли Польша, Нидерланды, Испания и Норвегия.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на «выклянчивания» Украиной у стран Запада самолетов, танков и ракет Россия должна нарастить производство своего оружия. По его словам, речь идет о производстве и модернизации тысячи танков, а также других видов военной техники.