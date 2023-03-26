Вучич предрек скорое вступление Украины в ЕС

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Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфирe Pink TV, что ожидает ускоренного вступления Украины в ЕС уже в июне. По его мнению, США намерены создать внутри Европы отдельный проамериканский блок, в который, помимо Украины, войдут Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении [Украины] в ЕС, потому что начинается конкуренция за лидерство в НАТО, а также то, что США создают специальный блок <...> [стран, которые будут находиться] под прямым управлением США, — заявил Вучич.

Сербский лидер также рассказал, что начало спецоперации на Украине не стало для него неожиданностью. По его словам, он понял, что это произойдет, еще за год до конфликта, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Вучич подчеркнул, что президент РФ не говорил ему об этом, и он просто почувствовал, что решение по поводу Украины принято.

В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает вступить в ЕС менее чем за два года. Перед этим Киеву предстоит «колоссальный» объем работы по переговорам, указал он. Вместе с тем Шмыгаль отметил, что европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции.