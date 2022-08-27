Вучич пожаловался на «фантастическую цену» российского газа Вучич заявил, что страна покупает газ из России по «фантастической цене»

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич во время обращении к нации заявил, что страна покупает газ из России «по фантастической цене», сообщает ТАСС. По словам сербского лидера, в сложившейся ситуации Белград спасла своевременная закупка газа про запас, иначе страна могла бы стать банкротом.

Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63–64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили €4,8 млрд, если бы покупали по текущим ценам. К счастью, нам удалось закупить [газ] до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом, — заявил президент Сербии.

Отмечается, что в Сербии до 31 марта 2023 года действует режим чрезвычайного положения из-за сложившейся экономической ситуации.

С 1 ноября 2022 года Белграду также будет недоступен импорт нефти из России из-за шестого пакета санкций Евросоюза.

Ранее Александр Вучич заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света, пояснил он на пресс-конференции. Кроме того, он отметил, что Европу ждет смертельный кризис, если спецоперация на Украине продлится еще год.