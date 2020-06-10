Вучич поздравил Путина с Днём России

https://static.news.ru/photo/3b2d1402-ab44-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём России. Также сербский лидер выразил признательность за приглашение на парад Победы.

Вас и братский российский народ сердечно поздравляю с Днём России, народным праздником мира и свободы во славу современного российского государства, — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, участие в праздновании в параде Победы для него станет большой честью. Также он выразил надежду на скорую встречу с Путиным.

Мы гордимся фактом, что сербский и российский народы во Второй мировой войне были на одной и той же стороне права и правды, нашей задачей является борьба с перекраиванием истории. Нет важнее миссии, чем хранить тяжело добытую свободу, мир и стабильность, — добавил он.

NEWS.ru передавал ранее, что белорусская рота почётного караула примет участие в московском параде. Президента Украины Владимира Зеленского Кремль приглашать не стал.