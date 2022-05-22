Вучич пояснил позицию Сербии в отношении антироссийских санкций Вучич рассказал, как долго Сербия будет оказываться вводить санкции в отношении России

Александр Вучич / Фото predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в вопросе антироссийских санкций Белград станет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны о невведении ограничений. В Сербии не будут вводить их так долго, как смогут, пояснил он в эфире TV Pink.

Так Вучич ответил на вопрос о предложении части оппозиции ещё раз официально обозначить позицию Белграда по ситуации вокруг Украины.

Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем, — подчеркнул сербский президент.

Ранее стало известно, что 15 мая Александр Вучич уже заявлял: власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Отказываясь вводить ограничения, Белград несёт большой ущерб, но Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада, поскольку проводит независимую внешнюю политику, пояснил Вучич.