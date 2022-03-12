Вучич посчитал СМИ России сильнее западных в освещении событий на Украине

Российские СМИ показали большую силу и стали активнее западных в ходе освещения спецоперации на Украине, сообщил заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink. Несмотря на первые дни, когда произошла некоторая заминка, вызванная шоковой реакцией на действия Запада, они смогли в скором времени «прийти в себя».

У нас люди смотрят все СМИ, есть украинские телеканалы, российские, английские, американские, французские, немецкие, китайские. Мы — единственная страна, где все могут смотреть всё, — сказал президент Сербии.

Он также пояснил, что ночью старается посмотреть все имеющиеся телеканалы, в том числе и китайское вещание, которое ведётся на английском языке.

Была жёстокая кампания против русских во всех западных СМИ задолго до начала войны. Русские скрывали свои «карты» и не успевали в первые три дня, если могу так сказать, были в шоке от реакции Запада, единства Запада и степени и силы санкций, это ужасно их задело, — сказал Вучич.

Однако, по его словам, уже на четвертый-пятый день, судя по тому, как он изучил реакции росийского руководства, все в России «пришли в себя» и на данный момент российские СМИ показывают себя как более сильные «в своей медийной деятельности и пропаганде, чем все остальные, которые работают 24 на 7».

Они резко вошли во все это, но за четыре-пять дней... сейчас «Россия 24», «РТР-Планета», Первый канал — это постоянное освещение событий, — подчеркнул сербский лидер.

Вучич также добавил, что перерыв в вещании RT в Сербии произошёл в связи с проблемами с получением сигнала от спутников, но ситуация уже нормализована.

Президент Сербии ранее сообщил, что его страна сократит число авиарейсов в Россию из-за внешнего давления Запада. Решение будет принято через несколько дней. Единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает совершать полёты в Россию, является национальный перевозчик Air Serbia.