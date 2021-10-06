Вучич попросит помощи у Путина из-за подорожания газа

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Компания «Молдовагаз» сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей страны просят снизить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, потребление газа в стране сейчас превышает поставки топлива из России. Так, на октябрь для потребителей было законтрактовано 54 млн кубометров природного газа, или 67% из необходимых...