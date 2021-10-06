Вучич попросит помощи у Путина из-за подорожания газа
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:55, 06 октября 2021
Александр ВучичФото: predsednik.rs
Читайте нас в Google Новости
Президент Сербии Александр Вучич обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину из-за подорожания цен на газ. По его мнению, энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки топлива из РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Вучич отметил, что предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров Евросоюза и региона. Он назвал сегодняшние цены на газ «ненормальными».
Наша цена и далее $270 за тысячу кубометров. Передам моё личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы, — сказал Вучич.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. По данным биржи ICE, она выросла до нового исторического максимума, превысив $1900 за тысячу кубометров. Сейчас стоимость фьючерсов на голландском хабе TTF корректируется в районе $1800 за тысячу кубометров.