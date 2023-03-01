Вучич пообещал арестовать вступивших в «Вагнер» сербов Вучич пообещал арестовать сербов, завербованных ЧВК «Вагнер» для участия в боях на Украине

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Завербованные ЧВК «Вагнер» для участия в боевых действиях на Украине граждане Сербии будут арестованы по возвращении, с таким заверением выступил президент страны Александр Вучич, передает Politco. Сербский лидер добавил, что ему не нужна поддержка от российской частной военной компании.

Мне не нужна поддержка «Вагнера». Мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня. Сербы, завербованные для участия в боевых действиях на Украине, будут арестованы, когда вернутся в Сербию и [окажутся] в пределах досягаемости наших учреждений. В дружественной стране так не вербуют, — сказал Вучич.

В материале говорится, что недавно сотни сербских националистов и пророссийских активистов, связанных с «Вагнером», собрались в Белграде и потребовали прекращения процесса нормализации отношений с Косово. Они выкрикивали лозунги «Косово — это предательство России!» и угрожали Вучичу.

До этого Вучич отметил, что Сербии все-таки придется ввести санкции против России из-за давления западных партнеров. При этом он уточнил, что постарается максимально отсрочить этот момент.