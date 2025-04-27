Вучич похвастался пиршеством, подготовленным к приезду сына Трампа Вучич похвастался поросенком, приготовленным к прибытию сына Трампа

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александар Вучич опубликовал в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию жареного поросенка. Его приготовили к приезду Дональда Трампа — младшего, сына президента США.

Но еще никто не сказал, что мы не гостеприимные. Этого поросенка мы приготовили для Дональда Трампа — младшего, — рассказал сербский политик.

Глава Сербии отметил, что некоторые иностранцы считают его непростым человеком для переговоров, однако подчеркнул, что гостеприимству Сербии это не мешает. Он также добавил, что рад принимать зарубежных гостей и считает гостеприимство важной частью сербской культуры.

Ранее Вучич объявил, что прибудет на День Победы в Москву без представителей правительства и армии страны. Такая мера необходима для того, чтобы эти люди не попали под западные санкции. Политик напомнил, что еще восемь месяцев назад он принял решение приехать в Москву при любых обстоятельствах, и его не ограничат угрозы со стороны стран Европы.

До этого Вучич рассказал о колоссальном давлении на него из-за планов посетить Москву 9 мая. По словам политика, ему кажется, что скоро на него «рухнет небо». Также Вучич обратил внимание на то, что в отличие от многих европейских коллег официально не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным с ноября 2021 года.