Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время обострения в Косово

Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич высказал благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта в крае. Его слова прозвучали в эфире телеканала RTV Pink. Также позитивные высказывания сербский лидер направил в адрес Китая и Индии.

Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает. <...> Спасибо им за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем, — сказал Вучич.

Ранее Вучич призвал соотечественников в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Он отметил, что Белград вскоре получит гарантии безопасности сербского населения в регионе.

27 декабря посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косово накаляется и развивается по очень опасному сценарию. Он добавил, что в любой момент может произойти провокация.

Ранее спецназ косовской полиции обстрелял сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного сербского края Косово и Метохии. Информации о жертвах не поступало. По данным СМИ, столкновения около баррикад произошли 25 декабря в 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток. Вучич после инцидента провел консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженных сил страны.