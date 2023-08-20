Вучич ответил на претензию в «сидении на двух стульях» Вучич заявил, что «не сидит на двух стульях», потому что у него есть собственный

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич отверг претензии в том, что он пытается «усидеть на двух стульях», маневрируя между Западом и Востоком. В ходе пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Венгрию он подчеркнул, что у него есть свой «сербский стул», передает Tanjug.

И этим на Западе, и этим на Востоке говорю одно и тоже: у нас есть свой сербский стул. Горжусь этим сербским стулом, не волнуют меня ваши стулья, есть ли у вас один, два, три, пять или десять. Ни один мне из ваших стульев не нужен и никому из нас — граждан Сербии, — ответил Вучич на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день целью его политики является независимость Сербии, которая идет по европейскому пути, но вместе с тем отстаивает свои национальные интересы и решения.

Ранее президент Сербии заявил, что Белград не готов вводить санкции в отношении России из-за своих моральных принципов. Александр Вучич также отметил, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему территориальной целостности разных государств, и подчеркнул, что его страна самостоятельна в выборе политики.