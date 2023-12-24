Попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. При этом он признал, что происходящие в настоящее время протесты «драматичны».
Я хочу сказать вам, граждане Сербии, не волнуйтесь, хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто из этого им не сойдет с рук, и мягкой реакцией, мирной реакцией мы стараемся не задеть ни одного из случайных демонстрантов, — сказал Вучич.
Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами выборов, прошедших в стране 17 декабря, окружили здание скупщины (администрации) Белграда и попытались проникнуть внутрь. Митингующие сторонники блока «Сербия против насилия» при помощи флагштоков выломали дверь, разбили окно, а также занялись уничтожением камер видеонаблюдения.
На парламентских выборах в Сербии победу одержала коалиция президента Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде начались масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования.