Вучич отреагировал на слова Шольца о признании суверенитета Косово Вучич: Сербия впервые услышала от Шольца, что для вступления в ЕС необходимо признать независимость Косово

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц беседует с президентом Сербии Александром Вучичем

Сербия впервые услышала о необходимости признания суверенитета Косово для вступления в Евросоюз, заявил сербский глава Александр Вучич, пишет РИА Новости. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что для включения Сербии в состав ЕС необходимо подписание всеобъемлющего договора по признанию суверенитета самопровозглашенной Республики Косово.

Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это[признание суверенитета Косово] входит в переговорную платформу Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной[столица Косово], — заявил Вучич.

Накануне сербский глава сообщил о принуждении канцлером Германии Олафом Шольцем ввести санкции против России. Он указал на то, что Белград уже высказывал свою позицию о ситуации вокруг Косова, а также обращал внимание на традиционные отношения с Россией.

13 мая глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что четыре страны проинформировали Сербию о том, что они отозвали признание независимости самопровозглашенной Республики Косово. По словам Селаковича, таким образом страна намерена «дать шанс» Совету Европы не начинать процедуру приема Косово, несмотря на то что Сербию буквально вынуждают принять нарушение её территориальной целостности.

Республика Косово является частично признанным государством, расположенным на Балканском полуострове. Его независимость была провозглашена 22 сентября 1991 года. По Конституции Сербии Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. При этом под контролем Белграда находится большая часть региона.