Вучич отреагировал на осквернение Вечного огня в столице Сербии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Осквернение памятника «Вечный огонь» в столице Сербии — Белграде — говорит о наличии «фашистских элементов» в республике, власти и жители обязаны сохранить правду о Второй мировой войне, заявил президент страны Александр Вучич. Неизвестные злоумышленники поглумились в ночь на 30 декабря 2020 года над монументом. Он находится на территории мемориального комплекса «Освободителям Белграда».

Обращаюсь к соотечественникам, это кладбище освободителей Белграда. Там не надо выгуливать домашних животных. Напоминаю, в Белграде много парков, уважайте память жертв войны. Столица не смеет быть как некоторые другие, Белград должен сохранять правду о том, что происходило во Вторую мировую войну, — рассказал он в эфире телеканала ТВ Pink.

Политик добавил, что сербы боролись с нацистами и пострадали сильнее других народов бывшей Югославии вместе взятых. Руководитель государства напомнил и о подвиге советского народа, без чьей поддержки невозможно представить освобождение Белграда и всей республики от захватчиков.

Мне стыдно, что такой ужасный инцидент произошёл в Белграде, уверен, что этих фашистов скоро задержат, — добавил Вучич.

По предварительным данным, вандалы могли действовать «по указке извне». Акция могла быть рассчитана на внесение разлада в отношения между Россией и Сербией. Руководство республики, правоохранительные органы и активисты Союза объединений ветеранов Народно-освободительной войны (СУБНОР) незамедлительно отреагировали на произошедшее.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении памятника советским воинам в литовском городе Обяляй. Вандалы облили краской монумент и могильные плиты, а также нанесли на них нацистскую символику. В СКР отметили, что своими действиями злоумышленники продемонстрировали неуважение к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР, а также пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.