Вучич отправил сербский парламент в отставку

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля. В ходе обращения к нации в прямом эфире он подписал соответствующий документ. Вучич поблагодарил депутатов за свою работу и выразил надежду, что народ Сербии выберет наилучших представителей во власти, передаёт ТАСС.

Перед нами выборы в парламент и местные выборы, призываю граждан Сербии принять участие в этих выборах. Уверен, что народ Сербии сможет выбрать самых лучших, пусть лучшие победят, — заявил Вучич.

За несколько минут до выступления президента спикер Народной скупщины Ивица Дачич назначил на ту же дату выборы в местные органы управления ряда городов и муниципалитетов, включая столицу страны Белград. Таким образом, очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день — 3 апреля.

Ранее глава Сербии заявил, что антиправительственные протесты в стране, имевшие целью смену власти, спонсировал американский фонд Рокфеллера. В то же время посольства США, Великобритании, Германии официально отвергли предположения в поддержке протестующих экоактивистов в стране.