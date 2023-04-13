Вучич открестился от поставок оружия на Украину Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы на Украину

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы на Украину, заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости. Он добавил, что страна экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям.

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Появится ли что-то с одной или другой стороны вооруженного конфликта - мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России, — заявил Вучич.

Он добавил, что нет ни одного документа, который бы доказывал обратное.

Ранее Reuters со ссылкой на утечку данных из Пентагона сообщил, что Белград согласился отправить оружие Украине или уже начал поставки.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич ранее назвал ложью информацию о поставках вооружения ВСУ. По его словам, кто-то явно преследует цель втянуть Сербию в военный конфликт, но сербские власти продолжат придерживаться своей политики.