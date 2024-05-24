Вучич оценил позицию РФ и КНР по резолюции о Сребренице Вучич поблагодарил РФ и КНР за позицию по резолюции ГА ООН о Сребренице

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения республики поблагодарил Россию, Китай и другие страны, которые воздержались или проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице в 1995 году. Он подчеркнул, что страна этого никогда не забудет. Вучич добавил, что по числу жителей на планете, две трети земного шара выступили на стороне Белграда.

Я хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Объединенные Арабские Эмираты. Сербия никогда этого не забудет, — заявил сербский президент.

Он также обратился со словами благодарности к венгерским братьям, словакам, грекам и киприотам, «осмелившимся воздержаться». Вучич перечислили государства Африки, Азии, Океании и Латинской Америки, воздержавшиеся или проголосовавшие против резолюции.

Россия считает, что принятая 23 мая Генассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» угрожает миру в Боснии и Герцеговине и в регионе в целом, заявил ранее постпред РФ в организации Василий Небензя. По его мнению, инициаторы решения действовали намеренно.

Генассамблея ООН приняла резолюцию 23 мая о «геноциде в Сребренице», предложенную Боснией и Герцеговиной, Германией и Руандой. Согласно резолюции, 11 июля будет провозглашено Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. «За» проголосовали 84 страны, 19 высказались против, 68 государств воздержались.