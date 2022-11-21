Вучич оценил итоги переговоров с Приштиной в Брюсселе Вучич назвал состоявшиеся в Брюсселе переговоры с Приштиной безуспешными

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Александр Вучич

Прошедшие в Брюсселе переговоры представителей Сербии и Косово об отсрочке решений по автомобильным номерам оказались безрезультатны, заявил сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что Белград имел конструктивную позицию, но косовская сторона «не желала принять ничего», передает агентство Tanjug.

По непонятным для меня причинам мы не смогли достичь абсолютно никакой договоренности. Сербская сторона была полностью конструктивной, и мы принимали десять раз измененные тексты, но албанская сторона не желала принять ничего. Все время дополняли что-то невозможное, — сказал Вучич.

20 ноября Вучич предположил, что власти Косово не станут отменять решение о штрафах за сербские номера, вследствие чего произойдет резкое обострение ситуации в Косово и Метохии. Он опасается, что в случае столкновений между Белградом и Приштиной в регионе начнется настоящий ад.

9 сентября сербский лидер вновь заявил, что признания Косово не будет. До этого зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Согласно выводам дипломата, Косово и Сербия — «это Европа».