Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Действующий президет Сербии Александр Вучич объявил о своей победе в первом туре на очередных выборах главы государства. Его слова приводит ТАСС. Политик отметил, что он единственный в стране, кому удалось одержать победу без выхода во второй тур.

По нашим данным, я набрал от 59,8 до 60,1%. Мне удалось сделать то, что никогда никому не удавалось сделать в Сербии. Я — единственный, кто два раза победил в первом туре, — сказал Вучич на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии.

Говоря о результатах парламентских выборов, политик отметил, что на них повлиял конфликт на Украине, что сдвинуло предпочтения граждан вправо.

Сербская прогрессивная партия из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом. Мы будем это учитывать при формировании власти и не будем включать тех, кто безответственно злоупотреблял настроениями нашего народа, а на самом деле никогда ничего стране не принес, — сказал Вучич.

По его словам, Сербская прогрессивная партия и её партнёр по коалиции, Союз воеводинских венгров, набрали достаточно голосов, чтобы сформировать парламентское большинство.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Сербии по итогам обработки 0,68% бюллетеней лидирует действующий глава государства Александр Вучич с результатом 71,98%.

В Сербии 3 марта прошли очередные выборы президента страны, а также досрочные выборы 250 депутатов местного однопалатного парламента Скупщины и выборы в органы местного самоуправления в ряде городов и муниципалитетов, включая Белград.

На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. Основными претендентами на этот пост считаются нынешний глава государства Александр Вучич (Сербская прогрессивная партия) и дипломат, бывший начальник Генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия).