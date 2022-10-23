Вучич объявил новый состав правительства Сербии

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич объявил новый состав правительства страны: премьер-министром стала Ана Брнабич, главой МИД — Ивица Дачич. Имена министров Вучич зачитал, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел — Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны — Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов — Синиша Мали, — объявил Вучич.

Он отметил, что Центральный комитет Сербской прогрессивной партии поддержал этот выбор.

Президент Сербии ранее пообещал сохранить военный нейтралитет страны. Он также отметил, что республика продолжит развивать оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент продукции.

Вучич также заявил, что Белград не поддержит санкции против Москвы, пока не возникнет экзистенциальной угрозы для страны. Он дал слово рассказать соотечественникам, когда такая угроза появится.