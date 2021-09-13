Вучич объяснил, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Сербия не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не решится вопрос Косово. Белград выступает за поиск компромиссного решения в процессе диалога. Об этом в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вучича, Сербия отдаёт себе отчёт в том, что решение проблемы Косово является проблематичным для всех сторон.

Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе. <...> Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы, — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично, — заявил сербский президент.

Данное заявление для СМИ Вучич сделал после разговора за закрытыми дверями с Ангелой Меркель. Канцлер Германии прибыла в Сербию с рабочим визитом в понедельник, 13 сентября. После торжественной встречи в аэропорту глава государства принял немецкого руководителя в правительственном комплексе «Палата Сербия».

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель 13–14 сентября посетит Сербию и Албанию. Там она встретится с главами двух государств, а также с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашённой Республики Косово.

Также стало известно, что преемник Ангелы Меркель, руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет проиграл предвыборные теледебаты в немецкий парламент (бундестаг) главе Партии социал-демократов Олафу Шольцу.