Вучич объяснил, почему Сербия не вступит в Евросоюз

Сербия не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не решится вопрос Косово. Белград выступает за поиск компромиссного решения в процессе диалога. Об этом в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Белград заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Вучича, Сербия
Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе. <...> Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы, — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично, — заявил сербский президент.
Данное заявление для СМИ Вучич сделал после разговора за закрытыми дверями с Ангелой Меркель. Канцлер Германии прибыла в Сербию с рабочим визитом в понедельник, 13 сентября. После торжественной встречи в аэропорту глава государства принял немецкого руководителя в правительственном комплексе «Палата Сербия».
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель 13–14 сентября посетит Сербию и Албанию. Там она встретится с главами двух государств, а также с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашённой Республики Косово.
Также стало известно, что преемник Ангелы Меркель, руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет проиграл предвыборные теледебаты в немецкий парламент (бундестаг) главе Партии социал-демократов Олафу Шольцу.