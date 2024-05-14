Вучич объяснил, почему Сербии нужно сотрудничать с Украиной Вучич: Сербии нужно сотрудничать с Украиной, ведь она не признала Косово

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич объяснил журналистам, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово. По его словам, он «не бесхребетный», но обязан просить Украину быть на его стороне при голосовании в Совете Европы в Страсбурге и в Генеральной ассамблее ООН.

Сербский президент подчеркнул, что именно поэтому радушно принимает в стране главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену украинского президента Владимира Зеленского Елену. По его мнению, сотрудничать с Киевом — это нормально. Тем более, в преддверии экономического форума, который должен состояться в Белграде.

Вы пришли сказать мне, что я бесхребетный, потому что я принял кого-то из Украины. А завтра вы будете кричать на меня, что я не ввел санкции против России. Чего вы действительно хотите, народ? — задался вопросом Вучич.

Он посоветовал в следующий раз избрать президента, который будет гнуться на ветру и служить «каждому дураку», думающему, что может им распоряжаться. Вучич напомнил, что из торгового оборота ЕС в 2023 году размером €50,8 млрд на сербский экспорт впервые пришлось €24,8 млрд. В минувшем году 59,7% всего торгового оборота республики прошло через Евросоюз.

Александр Вучич подключил жену Тамару к лавированию между Западом и Россией, высказался ранее политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал ее встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской. По его мнению, Сербию нельзя считать независимым государством, поскольку она находится под огромным давлением НАТО и Европейского союза.