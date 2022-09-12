Вучич объяснил, почему сербы выступают против вступления в ЕС Вучич: сербы выступают против вступления в ЕС из-за позиции Запада по Украине

Фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Александар Вучич

Подавляющее большинство граждан Сербии выступает против вступления в Евросоюз, заявил президент Сербии Александар Вучич. По его словам, которые приводит агентство Танюг, одной из причин такой позиции сербов является лицемерный подход Запада к событиям на Украине.

Сейчас все только и говорят о территориальной целостности Сербии, а когда вопрос о территориальной целостности Сербии, то они [представители ЕС] ее растоптали. Люди в Сербии это лицемерие не могут принять, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС, — отметил сербский лидер.

Он уточнил, что Сербия находится на европейском пути и не откажется от него, однако нынешний внешнеполитический курс страны вызывает возражения на Западе. Так, он предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Также Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки. Между тем Сербии неоднократно давали понять, что ее евроинтеграция возможна лишь при признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет. Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. По словам дипломата, Косово и Сербия — это Европа.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отреагировала на предложение Эскобара забыть о том, что Косово является частью Сербии. Ее ответом стало короткое «никогда».